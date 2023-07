Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag im Minus

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 5,78 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 5,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,83 EUR. Bisher wurden heute 8.067 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,44 EUR am 30.09.2022. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 30,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,81 EUR.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 4.152,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 3.758,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

