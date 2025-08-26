Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 5,57 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 5,57 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,59 EUR. Mit einem Wert von 5,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 891.920 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 0,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 43,38 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,186 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,05 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,92 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,19 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Schaeffler am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Schaeffler die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,346 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

