Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,19 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 5,19 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 138.733 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 29,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,45 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,96 EUR.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

