Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Mittwochnachmittag ins Plus

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:49 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 5,23 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,22 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 171.825 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 15,02 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,96 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 02.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 4.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone

Schaeffler-Aktie gefragt: Schaeffler stockt Investition in Grünstahl-Startup H2 Green Steel auf

August 2023: So schätzen Experten die Schaeffler-Aktie ein