Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,46 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 4,46 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.432 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 51,84 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 4,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,02 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,333 EUR je Schaeffler-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,23 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 06.08.2024. Schaeffler hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,21 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,19 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,796 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

