Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 5,04 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 5,04 EUR ab. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 4,97 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 490.059 Stück.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 31,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 7,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,930 EUR je Schaeffler-Aktie.

