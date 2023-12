Kurs der Schaeffler

Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Mittwochmittag fester

27.12.23 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 5,50 EUR.

Die Schaeffler-Aktie konnte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 5,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 5,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 81.516 Schaeffler-Aktien den Besitzer. Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR. Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.062,00 EUR – eine Minderung von 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.242,00 EUR eingefahren. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Schaeffler die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,947 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags

