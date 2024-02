Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag kaum verändert

Schaeffler im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,68 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der Schaeffler-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,68 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,72 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,65 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 163.023 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Mit einem Zuwachs von 10,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,54 Prozent.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,436 EUR je Schaeffler-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,935 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich stärker

Schaeffler-Aktie gefragt: Schaeffler kündigt Errichtung eines neuen US-Werks an

Schaeffler-Aktie fester, Vitesco-Aktie deutlich tiefer: Schaeffler macht Fortschritte bei Übernahme von Vitesco