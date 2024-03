Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Kurs der Schaeffler

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,28 EUR abwärts.

Um 15:40 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,28 EUR ab. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,24 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,30 EUR. Bisher wurden heute 161.763 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,36 EUR. 17,29 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 35,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,442 EUR. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,77 EUR.

Schaeffler gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.242,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.043,00 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,990 EUR je Aktie.

