Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag kaum verändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Schaeffler-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,00 EUR.

Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 644 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,01 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,60 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,448 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,07 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,962 EUR im Jahr 2024 aus.

