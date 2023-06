Schaeffler Aktie News: Anleger greifen bei Schaeffler am Mittwochmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 5,94 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 5,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 134.837 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Gewinne von 24,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 25,25 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,39 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.758,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.152,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Am 06.08.2024 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

