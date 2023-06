Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,87 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:34 Uhr bei der Schaeffler-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,87 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,95 EUR. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,85 EUR. Mit einem Wert von 5,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.393 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 24,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 09.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.152,00 EUR – ein Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.758,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Schaeffler dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

