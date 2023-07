Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 5,82 EUR.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,82 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 5,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 53.240 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Mit Abgaben von 23,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,81 EUR.

Am 09.05.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.152,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.758,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Schaeffler-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 06.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

