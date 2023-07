Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 5,83 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:48 Uhr bei der Schaeffler-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,83 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,85 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 5,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,84 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 141.693 Aktien.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 26,59 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,44 EUR am 30.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 23,84 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,81 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 4.152,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.758,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 06.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2023 aus.

