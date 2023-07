Schaeffler Aktie News: Schaeffler behauptet sich am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 5,84 EUR bewegte sich die Schaeffler-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Schaeffler-Aktie um 09:00 Uhr im XETRA-Handel bei 5,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,84 EUR. Bei 5,84 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 235 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 26,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,81 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 09.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.152,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.758,00 EUR in den Büchern standen.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 06.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

