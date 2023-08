Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Schaeffler im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Schaeffler. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 5,49 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.174 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 34,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,96 EUR.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 4.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

