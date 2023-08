Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,47 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 5,47 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 5,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 4.690 Stück.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 35,04 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 18,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 02.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 4.056,00 EUR gegenüber 3.790,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

