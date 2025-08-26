DAX24.041 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.514 -0,1%Nas21.649 +0,3%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,68 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Aktie im Fokus

Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

28.08.25 16:10 Uhr
Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 5,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
5,62 EUR 0,18 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 5,62 EUR zu. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 761.018 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,51 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 3,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 43,83 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2024 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,186 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,19 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,05 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Schaeffler die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,346 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Krise in der Autoindustrie: Chinesische Konkurrenz setzt Autozulieferer unter Druck

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

BofA mit Kehrtwende: Schaeffler-Aktie erholt sich an 200-Tage-Linie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
11.07.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
02.07.2025Schaeffler NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
22.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
07.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
11.04.2025Schaeffler BuyWarburg Research
05.03.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
02.07.2025Schaeffler NeutralUBS AG
02.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG
05.03.2024Schaeffler SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen