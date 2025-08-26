Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 5,62 EUR.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 5,62 EUR zu. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 761.018 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,51 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 3,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 43,83 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2024 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,186 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,19 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,05 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Schaeffler die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,346 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Krise in der Autoindustrie: Chinesische Konkurrenz setzt Autozulieferer unter Druck

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

BofA mit Kehrtwende: Schaeffler-Aktie erholt sich an 200-Tage-Linie