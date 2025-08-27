Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 5,58 EUR zu.

Das Papier von Schaeffler konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 5,58 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 19.018 Stück.

Am 28.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 0,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Kursverlust von 43,48 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2024 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,186 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,19 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,19 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,92 Mrd. EUR ausgewiesen.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,346 EUR je Aktie belaufen.

