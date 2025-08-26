Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteuert sich am Mittag

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 5,60 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 5,60 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,70 EUR an. Bei 5,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 522.055 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2025 markierte das Papier bei 5,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 1,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,15 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,186 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,19 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,05 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,92 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 4,19 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Schaeffler am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Schaeffler.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,346 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

