Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 5,27 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 5,27 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 5,27 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.877 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,04 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,96 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 02.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.056,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.790,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 präsentieren. Schaeffler dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,02 EUR je Aktie.

