Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 5,03 EUR abwärts.

Um 09:00 Uhr ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 5,03 EUR. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.370 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 46,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 7,75 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,67 EUR an.

Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.062,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Am 05.03.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,930 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

