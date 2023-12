Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 5,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,58 EUR. Bei 5,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.953 Schaeffler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.242,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,947 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

