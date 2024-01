Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie bewegte sich um 09:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,85 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,83 EUR ab. Mit einem Wert von 5,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.797 Stück gehandelt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Mit einem Kursverlust von 20,48 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent verringert.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Am 05.03.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,959 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im SDAX

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Zuversicht in Frankfurt: Das macht der SDAX mittags