Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 6,65 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 6,65 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,62 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.147 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 10,98 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 43,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,436 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,70 EUR.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.062,00 EUR – eine Minderung von 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.242,00 EUR eingefahren.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,935 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

