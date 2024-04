Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit KursVerlusten

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 5,84 EUR.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,84 EUR aus. Bei 5,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 25.553 Aktien.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,11 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 20,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,448 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 05.03.2024. Der Umsatz wurde auf 4,04 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,79 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,00 EUR je Schaeffler-Aktie.

