Schaeffler Aktie News: Schaeffler macht am Mittwochvormittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 6,16 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 6,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,16 EUR. Bei 6,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.444 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 9,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,448 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,07 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 07.05.2024 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,962 EUR im Jahr 2024 aus.

