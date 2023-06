Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag im Plus

Schaeffler im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,89 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.581 Stück gehandelt.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 25,51 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 24,49 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 09.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.152,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.758,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

