So bewegt sich Schaeffler

Schaeffler Aktie News: Schaeffler schiebt sich am Mittag vor

29.08.25 12:05 Uhr
Schaeffler Aktie News: Schaeffler schiebt sich am Mittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
5,83 EUR 0,19 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,4 Prozent auf 5,79 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,89 EUR zu. Bei 5,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 802.986 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 5,89 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 1,73 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,53 Prozent.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,186 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,19 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,05 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,92 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 4,19 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,346 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

