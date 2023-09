Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag stärker

Schaeffler im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 5,56 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 5,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,62 EUR. Bei 5,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 378.782 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 25,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.056,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

