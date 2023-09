Schaeffler Aktie News: Schaeffler macht am Freitagvormittag Boden gut

Blick auf Schaeffler-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,44 EUR.

Die Schaeffler-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 5,44 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 5,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5.280 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 35,66 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 22,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.056,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.790,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Schaeffler die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

