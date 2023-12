Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Schaeffler konnte um 14:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 5,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,63 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 284.453 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. 31,90 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,67 EUR an.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4.062,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4.242,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,947 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

