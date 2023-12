Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 5,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 5,55 EUR bewegte sich die Schaeffler-Aktie um 09:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,55 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 33,09 Prozent wieder erreichen. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 16,32 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,67 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,947 EUR im Jahr 2023 aus.

