Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktie von Schaeffler zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 5,91 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 09:07 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,92 EUR. Bei 5,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 74.291 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR. Mit einem Zuwachs von 24,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,67 EUR.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,959 EUR im Jahr 2023 aus.

