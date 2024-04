Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagnachmittag tiefer

Blick auf Schaeffler-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 5,55 EUR abwärts.

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 5,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,68 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 497.061 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,18 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 16,32 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,415 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,77 EUR an.

Schaeffler veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,936 EUR im Jahr 2024 aus.

