Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 5,67 EUR.

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 5,67 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 5,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,68 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 8.922 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. 19,59 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 22,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Schaeffler-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,415 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 05.03.2024. Der Umsatz lag bei 4,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,936 EUR je Aktie belaufen.

