Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 30.05.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent auf 5,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,89 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,87 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.563 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,29 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,15 Prozent. Bei 4,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 28,22 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,15 EUR.

Am 10.05.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.758,00 EUR – ein Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.560,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 04.08.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 08.08.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,20 EUR je Schaeffler-Aktie.

