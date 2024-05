Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Schaeffler im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,92 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,2 Prozent auf 5,92 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,94 EUR. Bei 5,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 85.204 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 12,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Abschläge von 21,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,448 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,07 EUR aus.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

