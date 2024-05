Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 5,89 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,89 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,86 EUR. Bei 5,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 8.054 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 13,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Schaeffler-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,448 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,07 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Börse Frankfurt in Rot: SDAX am Mittwochnachmittag leichter

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt mittags