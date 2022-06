Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag im Ausverkauf

Das Papier von Schaeffler befand sich um 30.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,3 Prozent auf 5,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,28 EUR. Bei 5,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 631.565 Stück.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,29 EUR an. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 35,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 16,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,15 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.758,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.560,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Schaeffler am 04.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2023 dürfte Schaeffler die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,17 EUR je Aktie belaufen.

