Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag billiger

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 5,70 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 5,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,63 EUR. Bei 5,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 473.935 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 29,47 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,27 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.152,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.758,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 02.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,05 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

