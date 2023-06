Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Nachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,9 Prozent auf 5,61 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 5,61 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.040.340 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,55 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 26,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,21 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.152,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.758,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Schaeffler dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Schaeffler-Aktie.

