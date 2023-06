Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 5,69 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 5,69 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 5,66 EUR. Mit einem Wert von 5,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.258 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 29,82 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 21,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,27 EUR.

Am 09.05.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.152,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.758,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 06.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Wie Experten die Schaeffler-Aktie im Mai einstuften

Schaeffler-Aktie in Rot: Operatives Ergebnis deutlich verbessert

Ausblick: Schaeffler öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal