Schaeffler Aktie News: Schaeffler verliert am Mittag kräftig

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,4 Prozent auf 4,77 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 4,77 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 4,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,94 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 1.086.236 Aktien.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 54,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 02.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.056,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.790,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,938 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben

SDAX aktuell: SDAX letztendlich schwächer