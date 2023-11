Schaeffler Aktie News: Schaeffler büßt am Mittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 5,03 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 5,03 EUR. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,01 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 79.509 Stück.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 46,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 7,75 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,67 EUR an.

Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4.062,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.242,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Am 05.03.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,955 EUR je Schaeffler-Aktie.

