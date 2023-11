Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag im Minus

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 5,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,10 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,10 EUR nach. Bei 5,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.452 Schaeffler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 9,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Am 07.11.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.062,00 EUR – eine Minderung von 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.242,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,955 EUR in den Büchern stehen haben wird.

