Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,88 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 5,88 EUR zu. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.894 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,62 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4.062,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.242,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie.

