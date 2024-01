Schaeffler Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Schaeffler

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,82 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 5,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 5,79 EUR. Bei 5,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.234 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,80 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 20,27 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,67 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 4.062,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4.242,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,959 EUR in den Büchern stehen haben wird.

