Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 5,95 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 5,95 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,95 EUR. Zuletzt wechselten 6.843 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 13,87 Prozent Luft nach oben. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 22,02 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,448 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

