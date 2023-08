Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,52 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,52 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92.179 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 33,82 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,96 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

